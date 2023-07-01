Alan Arkin hayatını kaybetti

'Küçük Gün Işığım' filmindeki rolüyle Oscar kazanan Alan Arkin, 89 yaşında hayata veda etti.

2007'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Amerikalı aktör Alan Arkin'in, Kaliforniya eyaletindeki Carlsbad şehrinde bulunan evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Alan Arkin'in oğulları Adam, Matthew ve Anthony, yaptıkları ortak açıklamada, "Babamız hem bir sanatçı hem de bir insan olarak eşsiz bir doğal yeteneğe sahipti. Sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük büyükbabaydı. Ona hayrandık ve onu çok özleyeceğiz" dedi.



Alan Arkin, Ben Affleck'in 2012 yapımı filmi 'Argo'daki rolüyle bir kez daha Oscar'a aday gösterilmişti. Arkin son olarak Michael Douglas ile birlikte 'The Kominsky Method' dizisinde rol almıştı.