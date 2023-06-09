Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı

Yıldız Tezcan, Yalova'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybetti. 78 yaşında vefat eden Tezcan için bugün öğlen vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Ailesi, Tezcan'ın tabutu başında taziyeleri kabul etti. Törene Tezcan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından Yıldız Tezcan için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Tezcan, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.