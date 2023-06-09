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Beyaz Gazete
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!
Ekleme: 9.06.2023 - 11:37 Güncelleme: 9.06.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
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