Ünlü çiftin kızı Alina iki yaşına bastı

2008'de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan, aynı zamanda oyuncu olan Almeda Abazi (31) ile oyuncu Tolgahan Sayışman (41), üç yıllık birlikteliklerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmışlardı.İkili, 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü çift, 2021'de ise kızları Alina'nın dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşamıştı.EFEHAN'IN YENİ YAŞINI KUTLADILARMagazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansımıştı. Oğulları Efehan'ın dördüncü yaşını bir eğlence merkezinde kutlayan Sayışman ailesi, doğum günü partisi öncesi gazetecilerin isteğini geri çevirmeyerek röportaj vermişti.Sayışman, ailesi ile ilgili sorular üzerine; 'Dört sene çok çabuk geçti. Nice seneler boyunca nice mutlu yaşları olur inşallah. Efe bu sene arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak istedi. Biz de onun için böyle bir organizasyon düzenledik' demişti.'ENERJİLERİ ÇOK YÜKSEK'İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Abazi ise 'İkisi de çok hareketli çocuklar. Durduramıyoruz bazen, enerjileri çok yüksek. Aslında Tolgahan da, ben de sakin çocuklarmışız. Demek ki bizim yapamadıklarımızı onlar çıkarıyorlar' diye konuşmuştu.Yaz programını da anlatan ikiliden Tolgahan, 'Bu yaz ticaretle alakalı yapmak istediğim işler var. Onun dışında bir film projesi düşünüyorum. Anne ve çocuklar bu sene bol bol gezip eğlenecekler, ben ara ara onlara katılacağım. Tatilin tadını çocuklar çıkaracak' açıklamasında bulunmuştu.'UZUN SAÇI BİZ KULLANALIM'Eşinin yeni saç stilini beğenip beğenmediğini soran gazetecilere yanıt veren Almeda, 'Ben kısa seviyorum. Bana söz vermişti proje bitince kısaltacağına dair, ama yapmadı. Uzun saçı biz kullanalım. Anlamıyorum neden kesmediğini' diyerek eşine takılmıştı.''ANNEN SENİ ÇOK SEVİYOR''Geçtiğimiz haftalarda oğulları Efehan'ın dördüncü yaşını kutlayan ünlü çift, bu kez da kızları Alina'nın yeni yaşını kutladı. Sayışman çiftinin kızları Alina iki yaşına girdi. Almeda Abazi, kızının doğum gününden renkli kareleri Instagram sayfasından ''Prensesim Alinam, annen seni çok seviyor. Tatlı bebeğim. Doğum günün kutlu olsun kıymetlim, çiçeğiiim, canımın içi'' notuyla yayınladı.''SON AŞKIM''Tolgahan Sayışman da oğlu Efehan ve kızı Aline ile bir karesini paylaşarak Alina'nın doğum gününü Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşıma ise duygusal bir not düştü:Alina, benim son aşkım. Benim meleğim, çiçeğim. İyi ki doğdun. Rabbim'e şükürler olsun. iyi ki varsın benim prensesim. Baban seni kimsenin tahayyül edemeyeceği kadar çok seviyor.