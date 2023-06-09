Tuğçe Tayfur'dan nostaljik paylaşım

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Tuğçe Tayfur, takipçilerini geçmişe götürdü. Sosyal medya kullanıcıları "Babasının kopyası" gibi yorumlarda bulundu.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları Tuğçe Tayfur, 'Maneviyatım ağır basıyor' diyerek geçtiğimiz haftalarda sahneleri bıraktığını açıklamıştı. Tesettüre girmeye hazırlanan Tuğçe Tayfur, Instagram'dan fotoğraflarını kaldırarak adından söz ettirmişti.Nişanlısı ile yollarını ayırmasının ardından eski hayatına dönen Tayfur o süreçte, 'Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim' demişti. Son olarak Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan nostaljik bir paylaşım geldi.Babasıyla çocukluk yıllarındaki bir karesini yayınlayan ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tuğçe Tayfur'da 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Nasıl da güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.