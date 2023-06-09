Tek kalemde sildiler!

Geçtiğimiz haftalarda 8 aylık evliliklerini bitiren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada yer alan fotoğrafları silen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, bağlarını koparmış oldu. Eski eşlerin fotoğrafları silmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

2022 yılının Ağustos ayında gösterişli bir törenle dünyaevine giren şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir çok konuşulmuştu. Düğün için farklı tasarımlarda gelinlik giyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un damatlığın altına giydiği yüksek tabanlı ayakkabıları olay olmuştu.



İlişkilerinden ve evliliklerinden kareleri sık sık yayınlayarak aşklarını takipçileri ile paylaşan ikili, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı ve 1 ay önce evliliklerini bitirdi.



Özdemir ile Koç, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşler sosyal medyada birlikte yer aldıkları kareleri silerek aralarındaki bağları da koparmış oldu.