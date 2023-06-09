Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği

Bir dönemin efsane dizisi Emret Komutanım'da hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle şöhreti yakalayan, Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirmişti. Kendine yeni bir sayfa açan ünlü oyuncu adını da Rüzgar koymuştu.Geçirdiği ameliyatlarla uzun süre gündemde kalan Rüzgar Erkoçlar 2017 yılında Tuğba Beyazoğlu ile nikah masasına oturdu. Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Erkoçlar’ın yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı.Daha önce "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" diyen Erkoçlar ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor. Başka mesleklere yönelme kararı alan ünlü isim, bir süre pastanede çalıştı bir süre sosyal medya fenomenliği yaptı şimdi ise dövme yapıyor.