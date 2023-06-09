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İlk kez görüntülendiler

Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtığı müzisyen Çağrı Telkıvıran ile konserde görüntülendi. Samimi halleri ile dikkat çeken Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran ilk kez kameralara yansıdı.

Ekleme: 9.06.2023 - 09:45 Güncelleme: 9.06.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz aylarda adı Çağrı Telkıvıran ile aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli, iddiaları yalanlamıştı. Ancak ikili cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren Çağrı Telkıvıran ile Defne Samyeli, sosyal medya hesaplarından romantik bir karelerini paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.

DEFNE SAMYELİ İLE ÇAĞRI TELKIVIRAN KONSERDE GÖRÜNTÜLENDİ

Samyeli ile Telkıvıran önceki akşam konsere gitti. Konserden herhangi bir paylaşım yapmayan çift, konserdeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüde ikilinin birbirine sarılarak eğlendiği görülüyor.

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Ünlü isimler ile çalışan, aranjörlük yapan başarılı isim, kendi Instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 24,3bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile çalıştı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve müzisyen Çağrı Telkıvıran, 1 yıl süren ilişkileri biter bitmez başka isimlerle anılmıştı. Ünlü müzisyen Biran damla Yılmaz ile görüşmeye başlamıştı. Ancak bu görüşme kısa sürmüştü.

İlk kez görüntülendiler

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