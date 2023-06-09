Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması...

Kanal D'de üç sezondur reyting rekorları kıran, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve ve yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Camdaki Kız dizisinde 'Muzo' karakterine hayat veren Enis Arıkan, "Çok güzel, çok sevdiğimiz bir ekipti. İyi bir iş çıkardık, şanslı güzel bir final oldu" dedi."BEN BİR TEK ALAÇATI'YI BİLİYORUM"Tatilini geçirmek için Alaçatı’ya yazlığa gideceğini söyleyen oyuncu, tatil beldelerindeki pahalılığın normal olduğunu ve yıllardır alıştıklarını söyledi: Ben bir tek Alaçatı’yı biliyorum, oraya gidiyorum. Ben gidince fiyatları indiririm. Bir yolla çözeriz, indirim alırım."EZGİ İSİMLERİ BULDU GİBİ"Enis Arıkan, işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın hamileliğiyle ilgili olarak ise "Ezgi isimleri buldu gibi, kendi hallediyor o işi. Bence bizim aramızda bir bebek olmalıydı, o da Ezgi’nin oldu" dedi.