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Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması...

Enis Arıkan, önceki gün City’s Nişantaşı’nda yeğenine mezuniyet alışverişi yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, rol aldığı, gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Kanal D dizisi ‘Camdaki Kız’ın finaliyle ilgili konuştu.

Ekleme: 9.06.2023 - 02:05 Güncelleme: 9.06.2023 - 02:07 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'de üç sezondur reyting rekorları kıran, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve ve yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Camdaki Kız dizisinde 'Muzo' karakterine hayat veren Enis Arıkan, "Çok güzel, çok sevdiğimiz bir ekipti. İyi bir iş çıkardık, şanslı güzel bir final oldu" dedi.

Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması...

"BEN BİR TEK ALAÇATI'YI BİLİYORUM"

Tatilini geçirmek için Alaçatı’ya yazlığa gideceğini söyleyen oyuncu, tatil beldelerindeki pahalılığın normal olduğunu ve yıllardır alıştıklarını söyledi: Ben bir tek Alaçatı’yı biliyorum, oraya gidiyorum. Ben gidince fiyatları indiririm. Bir yolla çözeriz, indirim alırım.

Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması...

"EZGİ İSİMLERİ BULDU GİBİ"

Enis Arıkan, işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın hamileliğiyle ilgili olarak ise "Ezgi isimleri buldu gibi, kendi hallediyor o işi. Bence bizim aramızda bir bebek olmalıydı, o da Ezgi’nin oldu" dedi.

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