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Ayça Bingöl ilk kez açıkladı!

2001 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Gökmen Altuğ ile dünyaevine giren Ayça Bingöl, 2016'da ikiz kızları Leyla ve Aylin'i kucağına alan Ayça Bingöl, babasının cenazesine katılmadığını itiraf etti. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken açıklamaları...

Ekleme: 9.06.2023 - 02:01 Güncelleme: 9.06.2023 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
'Kınalı Kar', 'İki Aile', 'Bıçak Sırtı' 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Müslüm' ve 'Kırmızı Oda' gibi yapımlarda rol alan Ayça Bingöl, katıldığı programda, o dönem ikiz çocuklarına hamile olduğu için babasının cenazesine katılmadığını açıkladı.

Ayça Bingöl ilk kez açıkladı!

"13 HAFTA HASTANEDE YATTIM"

Karnımda iki bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım. Hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum. Hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum 'Cenazeye gitmene izin veremem ama gideceğim diyorsan gidersin, tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz' dedi.

"KARAR VERİRKEN BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Ünlü oyuncu, "Film gibi, ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim karar verirken! Gitmedim! Babamın da asla tasvip etmeyeceğine o kadar eminim ki, bu konuyla ilgili hiçbir suç, hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak" ifadelerini kullandı.

Ayça Bingöl ilk kez açıkladı!

"ÖZLEMLE..."

2016'da babasını kaybeden Ayça Bingöl, geçtiğimiz yılarda Instagram hesabından yaptığı "08.01.2016 özlemle... Babam..." paylaşımı ile yaşadığı tarifsiz acıyı ile getirmişti.

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