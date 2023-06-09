Ayça Bingöl ilk kez açıkladı!

'Kınalı Kar', 'İki Aile', 'Bıçak Sırtı' 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Müslüm' ve 'Kırmızı Oda' gibi yapımlarda rol alan Ayça Bingöl, katıldığı programda, o dönem ikiz çocuklarına hamile olduğu için babasının cenazesine katılmadığını açıkladı."13 HAFTA HASTANEDE YATTIM"Karnımda iki bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım. Hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum. Hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum 'Cenazeye gitmene izin veremem ama gideceğim diyorsan gidersin, tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz' dedi."KARAR VERİRKEN BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİM"Ünlü oyuncu, "Film gibi, ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim karar verirken! Gitmedim! Babamın da asla tasvip etmeyeceğine o kadar eminim ki, bu konuyla ilgili hiçbir suç, hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak" ifadelerini kullandı."ÖZLEMLE..."2016'da babasını kaybeden Ayça Bingöl, geçtiğimiz yılarda Instagram hesabından yaptığı "08.01.2016 özlemle... Babam..." paylaşımı ile yaşadığı tarifsiz acıyı ile getirmişti.