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Ünlü çiftten romantik kutlama...

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Mesut Özil (34) ile eşi Amine Gülşe (29), evliliklerinin yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladılar. Çiftin paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ekleme: 8.06.2023 - 01:18 Güncelleme: 8.06.2023 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, eski futbolcu Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerini bir bebekle taçlandırıp kızları Eda'yı kucaklarına almıştı. İkili, geçtiğimiz yıl ise ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

'BİZDE ESKİ ŞEYLER KALMADI'

Oyuncu Amine Gülşe, geçtiğimiz yıl Etiler'de görüntülenmişti. Bir bakım merkezinden çıkan Gülşe, basın mensupları ile ayak üstü sohbet etmişti. Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, 'Bugün kız kıza vakit geçirmek istedik. Eda'yı büyütüyoruz. Yarın iki yaşına giriyor. Biz de artık eski şeyler kalmadı' demişti.

Ünlü çiftten romantik kutlama...

'MESUT HARİKA BİR BABA'

Habercilerin 'Kızınız Eda en çok kime benziyor?' sorusuna 'Kızımız Mesut'a benziyor. Biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası, hatta konuşmaya başladığında bile ilk baba dedi. Çok güzel bir bağları var. Mesut da harika bir baba' cevabını vermişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe, 'Çocuğunuz da büyüyor. Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruya 'Şu an başka projelerim var. Şöyle çok iyi bir proje gelir güzel senaryo gelir tabii ki mutlaka düşünürüz. Ama yani şu an için düşünmüyorum Ev dekorasyonu gibi bir takım şeyler' şeklinde cevap vermişti.

Ünlü çiftten romantik kutlama...

SOSYAL MEDYADA AŞKA GELDİLER

Eda ve Ela adında iki kız çocukları bulunun çift, evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı. Amine Gülşe, evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yaptığı aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

Ünlü çiftten romantik kutlama...

''DİĞER YARIM''

Mesut Özil ile evlendiği günden gelinlikli ve damatlıklı bir karesini paylaşan Gülşe, altına ise ''Seninle bir ömür boyu böyle aşkla yan yana yürüyelim diğer yarım. Seni çok seviyorum iyikim. 07.06.2019'' notunu düştü. Tescilli güzelin eşinin kullanıcı adını kalbine etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

Ünlü çiftten romantik kutlama...

''HAYALLERİMİN KADINIYLA EVLENDİM''

Mesut Özil ise dördüncü evlilik yıl dönümlerinde, düğünden bir videosunu paylaşıp altına şu romantik notu düştü:

4 yıl önce bugün hayatımın en özel günlerinden biriydi. Hayallerimin kadınıyla evlendim! Her zaman yanımda olduğun için ve bana iki harika ve güzel çocuk verdiğin için teşekkürler! Sonsuza dek: Bay & Bayan Özil.
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