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Beyaz Gazete
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Uğur Pektaş son halini paylaştı

Uzun zamandır sessizliğe bürünen Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş'ın son hali gündem oldu.

Ekleme: 8.06.2023 - 09:19 Güncelleme: 8.06.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
17 sezon süren ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar eski oyuncularının değişimiyle de gündeme geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Uğur Pektaş, canlandırdığı Murat Komiser rolü ile hafızalara kazınmıştı.

Uğur Pektaş'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncu yeni halini Instagram hesabından paylaştı.

"Baktın diye gördün mü sandın?"

Pektaş paylaşımının altına, "Baktın diye gördün mü sandın? Duydun diye anladın mı sandın? Sandıklarını, yoksa gerçek mi sandın?" notunu düştü. Pektaş'ın son halini yayınladığı postu takipçileri yorumsuz ve beğenisiz bırakmadı.

2005 yılında Survivor'a katılan Pektaş yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı.

Şimdilerde 43 yaşında olan oyuncu magazin dünyasından uzak bir hayat yaşıyor.

Uğur Pektaş son halini paylaştı
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