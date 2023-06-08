  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Taha Duymaz'ın annesi sosyal medyaya girdi

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, oğlunun izinden gidiyor.

Ekleme: 8.06.2023 - 09:17 Güncelleme: 8.06.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Çektiği yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Duymaz'ın acılı annesi ise bir sosyal medya hesabı açarak oğlunun izinden gitme kararı aldı.

Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Duymaz, bir Instagram hesabı açtı.

"Para kazanmamız gerekiyor"

Yaşamın devam ettiğini ve para kazanması gerektiğini söyleyen anne, "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım" dedi.

Oğlu gibi fenomen olma yolunda giderek yemek tarifleri paylaşmaya başlayan anne, zahter ve tandır ekmeği siparişleri almaya başladı.

Taha Duymaz'ın annesi sosyal medyaya girdi
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
Dünya Erdoğan'ın teklifini konuşuyor: Krizin çözümü için devreye girdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
Mehmet Şimşek'in mesajları, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı
AK Parti'den 2024 yerel seçimlerine hazırlık! Milletin adamıyla durmak yok yola devam
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: Laikliğe hançer saplandı
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede