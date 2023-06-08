Sefo isyan etti

Sefo, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Şapka takan rapçi, "Saçımı yapmakla uğraşmadığım günler şapka takıyorum" dedi. Tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen Sefo, "Sahne ve günlük hayat için styling desteği alıyorum" şeklinde konuştu."RAP 10 SENE ÖNCE GÖRMEZLİKTEN GELİNİYORDU"PowerTürk Müzik Ödülleri'nde Rap/Hiphop kategorisine yer verilmediği için Twitter'dan eleştiride bulunan Sefo, "Müzik ödülü veriliyor ama kategori olarak rap ve hip hop'a yer verilmemiş. Bunlar 10 sene önceydi. Bunlar geçti diye düşünüyorum. 10 sene önce rap görmezlikten geliniyordu. Artık var ve herkes farkında. Bu kadar talep edilen bir şeyi görmezden gelmek dinleyiciye saygısızlık" ifadelerini kullandı."SADECE RAP YOK GİBİ HİSSETTİM"Ünlü rapçi, "Bunun sebebi sizce ne?" sorusuna, "10 sene önce olsa, 'Az dinleniyordu, o yüzden dahil edilmedi' diyebilirdim. Kendilerini sadece pop müziğe yakın görüyorlarsa, hatırladığım kadarıyla arabesk kategorisi vardı. Rock ve alternatif vardı. Sadece rap yok gibi hissettim" yanıtını verdi.