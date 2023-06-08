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Beyaz Gazete
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Sefo isyan etti

Sefo, önceki gün gerçekleşen bir ödül töreninde 'rap' kategorisine yer verilmemesi hakkında Twitter hesabı üzerinden tepkisini dile getirmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Sefo, "Bunlar 10 sene önceydi. Artık rap var ve herkes farkında" açıklamasını yaptı.

Ekleme: 8.06.2023 - 01:34 Güncelleme: 8.06.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Sefo, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Şapka takan rapçi, "Saçımı yapmakla uğraşmadığım günler şapka takıyorum" dedi. Tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen Sefo, "Sahne ve günlük hayat için styling desteği alıyorum" şeklinde konuştu.

Sefo isyan etti

"RAP 10 SENE ÖNCE GÖRMEZLİKTEN GELİNİYORDU"

PowerTürk Müzik Ödülleri'nde Rap/Hiphop kategorisine yer verilmediği için Twitter'dan eleştiride bulunan Sefo, "Müzik ödülü veriliyor ama kategori olarak rap ve hip hop'a yer verilmemiş. Bunlar 10 sene önceydi. Bunlar geçti diye düşünüyorum. 10 sene önce rap görmezlikten geliniyordu. Artık var ve herkes farkında. Bu kadar talep edilen bir şeyi görmezden gelmek dinleyiciye saygısızlık" ifadelerini kullandı.

Sefo isyan etti

"SADECE RAP YOK GİBİ HİSSETTİM"

Ünlü rapçi, "Bunun sebebi sizce ne?" sorusuna, "10 sene önce olsa, 'Az dinleniyordu, o yüzden dahil edilmedi' diyebilirdim. Kendilerini sadece pop müziğe yakın görüyorlarsa, hatırladığım kadarıyla arabesk kategorisi vardı. Rock ve alternatif vardı. Sadece rap yok gibi hissettim" yanıtını verdi.

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