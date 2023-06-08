Pelin Karahan: Ofsaytı öğrendim

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına ailesi ile katılan oyuncu Pelin Karahan, ofsaytı öğrendiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Galatasaray'ın geçtiğimiz pazar akşamı Nef Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarına ailece katılmıştı.



"Futbolla içli dışlı oldum"



Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, ailece koyu Galatasaraylı olduklarını söyledi. Karahan, "Bizimkilerin sayesinde ben de futbolla içli dışlı oldum. Çok seviyorlar futbolu. Ben de uyum sağladım. Mesela ofsaytın ne olduğunu biliyorum." diyerek herkesi güldürdü.



Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçı tribünden takip eden Karahan, ailesiyle birlikte galibiyet ve şampiyonluk coşkusunu bir arada yaşadığı anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.