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Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

Türk kantocu ses sanatçısı; tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, Pazartesi günü kalp yetmezliği nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan ünlü isim için İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Damcıoğlu, törenin ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Ekleme: 8.06.2023 - 01:38 Güncelleme: 8.06.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu, geçen Pazartesi akşamı İzmir'de hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 82 yaşındaki ünlü sanatçı için cenaze töreni öncesinde İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törende, Damcıoğlu'nun biyografisi okundu. Ardından 'Kanto Kraliçesi'nin yeğeni kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Törende ayrıca Damcıoğlu için hazırlanan sinevizyon gösterildi. Damcıoğlu, tören sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

'HAYATIMDAKİ EN CESUR EMEKÇİ KADIN'

Damcıoğlu'nun İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı yeğeni Yağmur Damcıoğlu, 'Halam çok enerjik, çok hayat dolu bir insandı. Seyirci ile şahsına özel, farklı bir iletişimi vardı. Seyircinin arasına inerdi. İnanılmaz emekçi bir kadındı. Çok çalışkandı, çok dakikti. Hatta onun için saniyetik diyebiliriz. Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi. Onunla birlikte bir dönem kapandı. Halam bir kurum sanatçısı değil, milyonların gönlünde taht kurmuş bir halk sanatçısıydı' dedi ve ekledi:

2015 yılında oyunuma gelmiş, ellerimi tutarak 'Hayatın ne getireceği bilinmez ama umutsuzluğa kapılma. Yüreğindeki aşka güven' demişti. Hayatımdaki en cesur emekçi kadın halacığım; bıraktığın miras ışık olacak.

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

Yağmur Damcıoğlu, ardından halasının sahnede kullandığı püsküllü şalı öpüp tabuta serdi.

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

'ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP'

Anmaya eşi Neptün Soyer ile katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Türkiye'nin en güzel, en büyük sanatçılarından biri, Türkiye'nin neşesiydi. Türkiye'nin sevinç kaynağıydı. Onu gördüğü zaman herkesin içinde çiçekler açardı, yüzü gülerdi. Dolayısıyla çok büyük bir kayıp. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum' diye konuştu.

Tören, saygı geçişi ile sona erdi.

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN MÜSLÜMAN KANTOCUSU

1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyleyen ve ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendini tümüyle kantoya veren Damcıoğlu, Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu olmuştu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden olan sanatçı, çocuk yaşlarından bu yana tiyatro ile iç içeydi.

Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nurhan Damcıoğlu' için yapılan anma töreninin ardından, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze törenine ünlü sanatçının yakınları ve sevenleri katıldı. Alkışlarla uğurlanan Damcıoğlu'nun naaşı Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

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