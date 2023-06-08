Eda Ece düğün alışverişinde...

'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer (30) ile 21 Haziran'da nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.DOĞAL GÜZEL32 yaşındaki oyuncu, düğüne sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ünlü isim, doğal güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.