Eda Ece düğün alışverişinde...
Eda Ece, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Rol aldığı dizinin final yapmasıyla birlikte tatile erken başlayan güzel oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte soluğu alışverişte aldı.
'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer (30) ile 21 Haziran'da nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.
DOĞAL GÜZEL
32 yaşındaki oyuncu, düğüne sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ünlü isim, doğal güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.
DOĞAL GÜZEL
32 yaşındaki oyuncu, düğüne sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ünlü isim, doğal güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.