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Beyaz Gazete
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Ünlü spor markasının yüzü oldu

Alina Boz bir markanın daha reklam yüzü oldu. Geçtiğimiz yıl bir giyim markasının yüzü olarak Alp Navruz ile ikinci kez partner olan Alina Boz, şimdi de bir spor markasının reklam yüzü olarak dikkat çekiyor.

Ekleme: 7.06.2023 - 09:37 Güncelleme: 7.06.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Alina Boz ünlü bir spor markasının yüzü oldu. Reklam filmi çalışmasını sosyal medya hesabından da paylaşan Alina Boz, geçtiğimiz yıl da Alp Navruz ile birlikte bir Türk giyim markasının da yüzü olmuştu.

2027'DE GELİN OLMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Alina Boz'un yakın zaman önce, erkek arkadaşı Mithat Can Özer ile evlenecekleri öğrenildi. Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer ile birlikte olan Boz, bir süredir de ekranda herhangi bir işte yer almıyor.

2. Sayfa adlı magazin programında yer alan habere göre, Alina Boz ile Mithat Can Özer, Haziran 2027'de nikah masasına oturmaya hazırlanıyorlar.

Ünlü spor markasının yüzü oldu
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