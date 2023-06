Ünlü spor markasının yüzü oldu

Alina Boz ünlü bir spor markasının yüzü oldu. Reklam filmi çalışmasını sosyal medya hesabından da paylaşan Alina Boz, geçtiğimiz yıl da Alp Navruz ile birlikte bir Türk giyim markasının da yüzü olmuştu.Öte yandan Alina Boz'un yakın zaman önce, erkek arkadaşı Mithat Can Özer ile evlenecekleri öğrenildi. Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer ile birlikte olan Boz, bir süredir de ekranda herhangi bir işte yer almıyor.2. Sayfa adlı magazin programında yer alan habere göre, Alina Boz ile Mithat Can Özer, Haziran 2027'de nikah masasına oturmaya hazırlanıyorlar.