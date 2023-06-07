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Ünlü çiftin oğlu Karan dört yaşına bastı...

Önceki gün yeni yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Fahriye Evcen, bugün de oğlu Karan'ın yeni yaşını kutladı. Beş ay önce ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 4 yaşına basan oğulları Karan'ın doğum gününden kareleri takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Ekleme: 7.06.2023 - 00:55 Güncelleme: 7.06.2023 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

Ünlü çiftin oğlu Karan dört yaşına bastı...

"KARAN MERAKLA KARDEŞİNİ BEKLİYORDU"

Fahriye Evcen, Kerem'in ağabeyi Karan'a çok benzediğini belirtmişti. Özçivit ise kardeşler arasında kıskançlık olup olmadığı sorusuna, "Karan merakla kardeşini bekliyordu, her gün geldi. Önden kardeşi olacağını söylemiştik. Öyle bir kıskançlık olmadı" cevabını vermişti.

Ünlü çiftin oğlu Karan dört yaşına bastı...

FORMDA GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Güzel oyuncu Fahriye Evcen önceki gün yeni yaşını kutladı. Özçivit, 37 yaşına giren eşi için renkli bir doğum günü partisi düzenledi. Kısa süre önce doğum yapan Evcen'in fit hali dikkat çekerken, doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı.

Ünlü çiftin oğlu Karan dört yaşına bastı...

"AŞKIM İYİ Kİ..."

Burak Özçivit, "Aşkım iyi ki… Nice senelerin olsun kuzum seni seviyorum ve seviyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ünlü çiftin oğlu Karan dört yaşına bastı...

''İYİ Kİ DOĞDUN İLK GÖZ AĞRIMIZ''

Geçtiğimiz ocak ayında da ikinci çocukları Kerem'i kucağına alan oyuncu çift, oğulları Karan'ın yeni yaşını gösterişli bir parti ile kutladı. Instagram hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, oğulları Karan'ın doğum gününden renkli karelere ''İyi ki doğdun ilk göz ağrımız'' notunu düştü. Ünlü çiftin büyük ilgi gören paylaşımı yaklaşık altı saat içinde 600 bin beğeni aldı.

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