Ünlü çiftin oğlu Karan dört yaşına bastı...

Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı."KARAN MERAKLA KARDEŞİNİ BEKLİYORDU"Fahriye Evcen, Kerem'in ağabeyi Karan'a çok benzediğini belirtmişti. Özçivit ise kardeşler arasında kıskançlık olup olmadığı sorusuna, "Karan merakla kardeşini bekliyordu, her gün geldi. Önden kardeşi olacağını söylemiştik. Öyle bir kıskançlık olmadı" cevabını vermişti.FORMDA GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİGüzel oyuncu Fahriye Evcen önceki gün yeni yaşını kutladı. Özçivit, 37 yaşına giren eşi için renkli bir doğum günü partisi düzenledi. Kısa süre önce doğum yapan Evcen'in fit hali dikkat çekerken, doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı."AŞKIM İYİ Kİ..."Burak Özçivit, "Aşkım iyi ki… Nice senelerin olsun kuzum seni seviyorum ve seviyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.''İYİ Kİ DOĞDUN İLK GÖZ AĞRIMIZ''Geçtiğimiz ocak ayında da ikinci çocukları Kerem'i kucağına alan oyuncu çift, oğulları Karan'ın yeni yaşını gösterişli bir parti ile kutladı. Instagram hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, oğulları Karan'ın doğum gününden renkli karelere ''İyi ki doğdun ilk göz ağrımız'' notunu düştü. Ünlü çiftin büyük ilgi gören paylaşımı yaklaşık altı saat içinde 600 bin beğeni aldı.