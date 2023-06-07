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Sevgilisi gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam düzenlenen ödül töreninde "Yılın En Güçlü Kadın Yıldızı" ödülüne layık görüldü. Ödülünü almak için sahneye çıkan İrem Derici, konuşma yaptığı esnada Atakan Işıktutan gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 7.06.2023 - 09:43 Güncelleme: 7.06.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği Power Müzik Ödülleri dün gece Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. İrem Derici 'Yılın En Güçlü Kadın Yıldızı' ödülüne layık görüldü. Peş peşe çıkardığı hitlerle, trendlerde birbiriyle yarışan kendi şarkılarıyla, durmak bilmeden verdiği konserlerle bu ödülü sonuna kadar hak eden İrem Derici duygu yüklü bir konuşma yaptı.

"Gerçekten bu gece sanki 2000'lerin başındaymışım gibi bir heyecan yaşıyorum" diyen Derici, 11 yıldır birlikte çalıştığı menajeri Özgür Aras'a, Doğukan Cönger'e, annesi Jale Ediz'e ve babasına teşekkür etti. Bu kategoride aday olan diğer meslektaşlarını da unutmayan İrem Derici "Tüm aday olan kadınlara o kadar aşığım ki. Hep beraber aldık gibi düşünüyorum" sözleriyle büyük alkış aldı.

Konuşma esnasında Atakan Işıktutan duygusal anlar yaşadı.

Sevgilisi gözyaşlarına hakim olamadı
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