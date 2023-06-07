Kuruçeşme'de Haluk Levent rüzgarı...

Haluk Levent hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluştu. Sevilen şarkılarıyla ve muhteşem enerjisiyle sahneye adım atar atmaz Kuruçeşme’yi ayağa kaldıran Haluk Levent coşkuyu daha ilk dakikalarda doruklara çıkardı.Yıllar geçmesine rağmen dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle seslendiren Haluk Levent, ‘Sevenler Ağlarmış’ parçasıyla herkesi coşturdu, ‘Aşkın Mapushane’ ile duygulara tercüman oldu.MİKROFONU ALDI, SEVENLERİNİN ARASINDA ŞARKI SÖYLEDİİki saatlik konserde seyircisinin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen sanatçı, hikâyeleri ve sohbetiyle konserini adeta mini bir stand-up şova dönüştürdü.Bazı hayranlarıyla şarkı söyleyen bazısıyla da dans eden Haluk Levent'in bu samimi yaklaşımı geceye renk kattı.ZARA, HALUK LEVENT’İN SAHNESİNDERock müziğin sevilen sesi, binlerce kişiyle birlikte söylediği şarkılarına başarılı sanatçı Zara’nın müzik ziyafetiyle ara verdi. Anlamlı sürpriz karşısında eğlence ikiye katlandı.'Türkülerin kraliçesi' sözleriyle davet ettiği Türk Halk Müziği'nin efsane sesi Zara, seslendirdiği 'Dilenci', 'Bir Teselli Ver' şarkılarıyla Kuruçeşme sahnesini mest etti.