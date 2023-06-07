Filiz Akın sağlık durumunu paylaştım!

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat masasına yatan Akın'ın tedavi süreci tamamlandı ve usta oyuncu iyileşme sürecini yaşıyor.Filiz Akın uzun süredir tedavi görmesiyle gündeme gelirken son olarak paylaşımıyla sevenlerini üzdü. Hasta yatağından bir anını paylaşan Filiz Akın 'Tüm ilaç ve tedavilere rağmen -böyle değilim ama- hala iyileşmiş değilim ama yakındır' dedi.