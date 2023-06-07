Eşinden boşanma kararı aldı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizi ile tanınan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'in eşi Serdar Sertçelik, Ankara'da suç örgütü kurup dolandırıcılık yapmak iddiasıyla yargılanmış ve cezaevine girmişti. Sertçelik'in cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.Serdar Sertçelik eşi Nilsu Berfin Aktaş hakkında karalayıcı paylaşımlarda bulundu. Daha sonra da, 'Nilsu Berfin Aktaş benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisiyle ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin' ifadelerini kullanarak özür diledi ve Aktaş'ın kendisinden boşanmak istediğini açıklamış oldu.