Defne Samyeli aşkını ilan etti!

Geçtiğimiz haftalarda Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlayan Defne Samyeli cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli ile karesini yayınladı. Samyeli de romantik poza kendi sayfasında yer verdi.

Spikerlik kariyerini noktalamasının ardından yoluna şarkıcı ve oyuncu olarak devam etme kararı alan Defne Samyeli özel hayatı gündemden düşmüyor. Defne Samyeli'nin adı geçtiğimiz aylarda müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk dedikodularına karıştı. Samyeli, Çağrı Telkıvıran ile aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı.Magazin kulislerinde konuşulan iddiaların ardından ikili cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.Dün bir düğüne katılan oyuncu ve şarkıcı Samyeli ile Telkıvıran, Instagram hesaplarından romantik bir karelerini paylaşarak herhangi bir not düşmedi. İkilinin paylaşımını gören hayranları ise "Aşklarını ilan ettiler" yorumunu yaptı.