Wilma Elles'ten 'hamilelik' açıklaması

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kanal D'nin fenomen dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle ünlenen Wilma Elles, Beylikdüzü'nde katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Altı ay önce Mehmet Şah Çelik ile evlenen ünlü oyuncu, Cannes Film Festivali'ndeki görüntüsü nedeniyle hamile olduğu iddiasına da yanıt verdi.

Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizlerin velayeti ise anneye verilmişti.



İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU



Milat ve Melodi adında sekiz yaşında ikiz çocukları olan Wilma Elles, geçtiğimiz Aralık ayında Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. Çiftin İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine, Elles’in çocukları da katılmıştı.



''EVLİLİĞİ HERKESE TAVSİYE EDİYORUM''



Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü isim, evliliği herkese tavsiye ettiğini söylemiş ve mutluluğunu, "Birlik ve beraberliğimiz her geçen gün daha da büyüyor. Güzel bir aile olduk, bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum açıkçası. Herkese tavsiye ediyorum evliliği" sözleriyle dile getirmişti.



''GELEN TEKLİFLERİ ÇEVREME SÖYLEMİYORUM''



Geçtiğimiz haftalarda Mehtap Yakut'un yeni ürünü için düzenlenen tanıtımda görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Nazar korkusu nedeniyle kendisine gelen teklifleri gizli tuttuğunu belirten Elles, ''Mutluluğumun nedeni çalışmam. Çok mutluyum. Nazardan korktuğum için çoğu gelen teklifi çevreme söylemiyorum. Birçok işim var ve değerlendiriyorum'' açıklamasında bulunmuştu.



''ÇOCUKLARIN ATALARINI BİLMELERİNİ İSTİYORUM''



İkiz çocuklarının babaları Arif Kerem Göğüs ile görüşmelerine karşı olmadığını da belirten oyuncu, şunları söylemişti: ''Çocuklar 8 yaşına girdi. Çok güzel yıllarım geçiyor onlar ile. Birlikte çok etkinlikler yapıyoruz. Babaları ile görüşebilirler. Ben atalarını bilmelerini istiyorum''



Katıldığı bir davette boy gösteren Wilma Elles, gece için tercih ettiği beyaz mini tül detaylı kıyafetiyle beğeni topladı. Eşi Mehmet Şah Çelik, çocukları Milat ve Melodi ile birlikte davete katılan Elles, hamile olduğu yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.



''DÜŞÜNCESİ BİLE ÇOK GÜZEL''



Elles, Cannes Film Festivali'ndeki fotoğraflarında karnını tutunca hamile olduğu dedikodularının odağı olmuştu. Suskunluğunu bozan güzel oyuncu, şunları söyledi:



Benim orada karnım ağrımıştı. Bu yüzden elimi karnıma getirdim. Tesadüfen verilen bir poz oldu. Düşüncesi bile çok güzel. İnşallah nasip olur. Milat ve Melodi ile çok mutluyum. Çocuklara bayılıyor çok seviyorum. Çocuklar da beni eğitiyorlar. Onlarla her gün sanki hayata yeniden başlıyorum.



''MERVE DİZDAR'I TABRİK EDİYORUM''



Cannes'da Nuri Bilge Ceylan’ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin prömiyerine katılan Elles, ''Harika bir filmdi. Merve Dizdar’ı da başarısından dolayı tebrik ediyorum. Çok gurur duydum. Cannes’da olmayı seviyorum. Birçok projeler oluştu. Bütün oyuncuların Cannes’a gitmesi bence şart'' diye konuştu.