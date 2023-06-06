Serdar Ortaç'tan evlilik açıklaması

Kardeşi Serkan Ortaç'ı geçtiğimiz aylarda toprağa veren Serdar Ortaç, zor günleri geride bırakmaya başladı. Sahnelere dönen şarkıcı, evlilik ile alakalı yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yeniden sahnelere çıkmaya başladı. Ortaç zor günleri geride bırakmaya başladı.Kardeşi Serkan Ortaç'ı geçtiğimiz aylarda toprağa veren Serdar Ortaç, bir dönem evine kapanıp inzivaya çekilmişti.Sahnelere dönen şarkıcı geçtiğimiz akşam dinleyicileri ile buluştu. Öte yandan evlilik ile ilgili yaptığı açıklama ile de dikkat çekti.Daha önce bir evlilik yaşayan Ortaç, Evlilik akıl hastası işi, deliliktir" ifadelerini kullandı.