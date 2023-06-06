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Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti...

Türk kantocu ses sanatçısı; tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle yaşadığı İzmir'de hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla Nurhan Damcıoğlu'na veda etti.

Ekleme: 6.06.2023 - 01:41 Güncelleme: 6.06.2023 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu, kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 2010 yılından itibaren yaşamını sürdürdüğü İzmir'de bugün aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Damcıoğlu'nun vefat haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti...

Sanat camiasının ünlü isimleri, Nurhan Damcıoğlu'na sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda ettiler.

''ÇOK ÜZÜLDÜM''

Acı haberin ardından ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi: ''Çok üzüldüm. Allah mekanını cennet eylesin''

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti...

''HAYATIMIZDAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI''

Armağan Çağlayan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sahnelerin, gazinoların en büyük starlarındandı Nurhan Hanım. Çocukluğumda televizyona çıktığında gözlerimi alamazdım. Fıkır fıkır, şıkır şıkırdı. Hayatımızdan bir yıldız daha kaydı. Ahhhh badem şekerim. Yattığınız yer incitmesin Nurhan Hanım'' ifadelerini kullandı.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti...

''TANIYAN HERKES ONU ASLA UNUTMAYACAK''

Nurhan Damcıoğlu'nun vefatının ardından Ebru Gündeş ise üzüntüsünü, ''Çocukluğumuzun çok kımetlilerinden bir ismi daha kaybetmişiz. Bence tanıyan herkes onu asla unutmayacak. Mekanı cennet olsun'' sözleriyle dile getirdi.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti...

''MEKANIN CENNET OLSUN''

Manken ve şarkıcı Sevda Demirel, ''Nurhan Damcıoğlu, büyük kantocu, mekanın cennet olsun'' mesajını paylaştı.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti...

''SİZİ HER ZAMAN MÜTHİŞ ENERJİNİZLE HATIRLAYACAĞIM''

Pınar Altuğ Atacan, Nurhan Damcıoğlu'nun bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak altına, ''Sizi her zaman gülen gözleriniz ve müthiş enerjinizle hatırlayacağım'' yazdı.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti...

Gülse Birsel: ''Başımız sağ olsun''

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti...

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

Mustafa ve Hafize (Ürper) Damcıoğlu çiftinin 9 çocuğundan biri olan Nurhan Damcıoğlu, 29 Ağustos 1941 tarihinde Ankara'da doğru. Annesinin girişimleriyle 9 yaşında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne kaydı yaptırılarak çok küçük yaşta tiyatro eğitimine başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti...

Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkan Nurhan Damcıoğlu, burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı. Nurhan Damcıoğlu, sanat yaşamında birçok ödül kazandı.

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