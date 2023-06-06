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Beyaz Gazete
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Hande Erçel'in pozlarına rekor beğeni!

İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, yeni karelerini 30.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. 29 yaşındaki ünlü ismin kareleri henüz bir saat bile olmadan 600 bine yakın sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

Ekleme: 6.06.2023 - 01:47 Güncelleme: 6.06.2023 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Daha önce ''Güneşin Kızları'', ''Çalıkuşu'', ''Hayat Ağacı'', ''Siyah İnci'', ''Azize'', ''Sen Çal Kapımı'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen genç oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğulları Hakan Sabancı (32) ile aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu Hande Erçel (29), bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı. Erçel ve Sabancı, 6 Mart'ta ise Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı.

Hande Erçel'in pozlarına rekor beğeni!

''HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR''

Dış hatlar kapısından çıkan aşıklar, kamera olmadığı düşüncesi ile yan yana yürüyünce görüntülenmekten kurtulamamıştı. Utangaç tavırlar sergileyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

Hande Erçel'in pozlarına rekor beğeni!

İTALYA'YA GİTTİLER

Erçel, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle İtalya'ya da gitmişti. Birlikte gezen çifti, ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlar ele vermişti.

Hande Erçel'in pozlarına rekor beğeni!

HANDE ERÇEL AİLEYE GİRDİ

32 yaşındaki Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde ise 29 yaşındaki Hande Erçel ile katıldıkları bir düğünde sevgilisini ailesi ile tanıştırmıştı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Kenan Doğulu’nun sahne aldığı düğünde Arzu Sabancı, müstakbel geliniyle karşılıklı dans etmişti.

Hande Erçel'in pozlarına rekor beğeni!

SEVGİLİSİNDEN GÖZLERİNİ ALAMADI

Geçtiğimiz günlerde ise Cannes Film Festivali'ne giden ikili, küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın bağış gecesine el ele katılmıştı. Hakan Sabancı, sevgilisini objektiflere poz verdiği sırada büyük bir hayranlıkla izlemiş, o anlar ise hayranları tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Hande Erçel'in pozlarına rekor beğeni!

YENİ PAYLAŞIMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Pembe kombiniyle objektif karşısına geçen Erçel'in arka arkaya paylaştığı kareleri henüz bir saat bile olmadan 575 bin kişi tarafından beğenildi. Ünlü oyuncunun pembe tarzı hayranlarından tam not alırken, karın kasları da dikkat çekti.

Hande Erçel'in pozlarına rekor beğeni!

HAYRANLARI ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Erçel'e takipçilerinden, ''Bu ne güzellik'', ''Aşk yaramış'', ''Sen hep pembe giy'', ''Prensesler gibisin'', ''Kraliçe gibi olmuşsun'', ''Ne kadar güzelsin'', ''İşte gerçek Barbie bebek'', ''Karelerin hepsi ayrı güzel'', ''Karın kasları gerçek mi?'' gibi yorumlar geldi.

Hande Erçel'in pozlarına rekor beğeni!
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