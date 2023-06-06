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Beyaz Gazete
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Eylül Öztürk yeni yaşını kutladı...

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, yeni yaşını geçtiğimiz akşam evinde ailesiyle ve dostlarıyla birlikte kutladı. Eşi için mütevazı bir organizasyon hazırlayan iş insanı Barış Kenan Özkan, eşine sürpriz yaptı.

Ekleme: 6.06.2023 - 01:51 Güncelleme: 6.06.2023 - 01:52 / Editör: Ozge Selin
Doğum günü kutlamasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Eylül Öztürk’ün doğum günü pastalı aile fotoğrafına, "Mükemmel aile", "İyi ki doğdun" ve "Mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllara" şeklinde yorumlar geldi.

Eylül Öztürk yeni yaşını kutladı...

Eylül Öztürk'ün, eşi Barış Kenan Özkan ve yakın dostlarından hediye yerine Hatay ve depremden etkilenen diğer illerdeki afetzedeler için yardım yapılmasını istediği öğrenildi.

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