Demet Şener sezonu Bodrum'da açtı...

Ünlü isimleri havaların ısınmasıyla birlikte soluğu popüler tatil bölgelerinde alıyor. Eski manken Demet Şener, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Tolga Arman ile önceki gün Bodrum’da objekltiflere yansıdı.

Hafta sonunu baş başa geçirmek isteyen Demet Şener-Tolga Arman çifti, soluğu Bodrum Maça Kızı'nda aldı. İkili, konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.El ele aynı masada oturan Demet Şener ve Tolga Arman, basın mensuplarını fark etseler de sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.