Yusuf Güney'den iddialı açıklama!

Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Daha önce astral seyahatle uzaya gittiğini açıklayan sanatçı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında konuştu. Güney, tarih vererek ''Uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız'' dedi.

Yusuf Güney, iki yıl önce Beyaz TV’de Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım’ın sunduğu 'Hayatın Rengi' programına konuk olmuş, programda çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.



''UZAYA GİTMEYİ BAŞARDIM''



Simge Tertemiz’in ''Uzaya gitme hayalleriniz var mı?'' şeklindeki sorusuna, dikkat çeken bir itirafla yanıt veren ünlü isim, ''Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım.'' demişti.



''NASA BİRÇOK BİLGİYİ BENDEN SONRA AÇIKLIYOR''



Güney, açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer vermişti:



İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı. Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor.



''İSTANBUL BENİM İÇİN İŞ YAPIP DÖNEYİM DURUMUNDA''



Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen 38 yaşındaki şarkıcı mekana sahne almaya geldiğini belirterek şunları söyledi: "2 haftadır buradayım arkadaşlar. Şimdi yurt dışı konserlerim de başlıyor. Paris, Yunanistan ve Almanya var. İstanbul artık benim için iş yapıp döneyim durumunda. İzmir bambaşka, çok güzel bir yer" dedi.



GÜNDEM OLAN UFO GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ KONUŞTU



Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tanımlanamaya uçan nesneler (UFO) hakkında ilk halka açık toplantısını geçtiğimiz günlerde yapmıştı. NASA bu toplantıda UFO görüntüleri paylaşmıştı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. NASA'ya yaptığı göndermeler ile ve Uzay Bilimi'ne merakıyla bilinen Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında da konuştu.



''UZAYLILAR İLE İLGİLİ ÇOK ACAYİP ŞEYLER YAŞAYACAĞIZ''



Şarkıcı, ''Ne oldu şimdi? Manyak bunlar ya. Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren başlayacaklarını ve dünyaya geleceklerini ben söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Bir de gerçekleri değil sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım. Size kolay gelsin.'' diyerek açıklamalarıyla şaşırttı ve ardından mekana girdi.