Ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken şampiyonluk kupasını kaldırdı. Galatasaray taraftarları hem şampiyonluğu hem de derbi galibiyetinin sevincini doyasıya kutladı.Galatasaraylı ünlü isimler de, takımlarının şampiyonluğunu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. İşte ünlülerin şampiyonluk paylaşımları...Alp Kırşan: ''Babam Erdinç Kırşan'ın zamanında ter döktüğü formanın sahibi Galatasaray'ı Türkiye'nin 100'üncü yılında şampiyon olmasından dolayı kutluyorum. Nice şampiyonluklara''Eda Özerkan: ''Rengimi belli, tarafımız belli''Derya Balta: ''Seneye Mayıs'ta yine ilan etmek dileğiyle. O zaman Hiloş da burada olacak''Pelin ÖztekinAleyna TilkiDemet AkalınKenan Doğulu