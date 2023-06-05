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Ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Spor Toto Süper Lig'i bitmeden şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından kupayı kaldırdı. Ünlü isimler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.

Ekleme: 5.06.2023 - 00:50 Güncelleme: 5.06.2023 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken şampiyonluk kupasını kaldırdı. Galatasaray taraftarları hem şampiyonluğu hem de derbi galibiyetinin sevincini doyasıya kutladı.

Galatasaraylı ünlü isimler de, takımlarının şampiyonluğunu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. İşte ünlülerin şampiyonluk paylaşımları...

Ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Alp Kırşan: ''Babam Erdinç Kırşan'ın zamanında ter döktüğü formanın sahibi Galatasaray'ı Türkiye'nin 100'üncü yılında şampiyon olmasından dolayı kutluyorum. Nice şampiyonluklara''

Ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Eda Özerkan: ''Rengimi belli, tarafımız belli''

Ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Derya Balta: ''Seneye Mayıs'ta yine ilan etmek dileğiyle. O zaman Hiloş da burada olacak''

Ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Pelin Öztekin

Ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Aleyna Tilki

Ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Demet Akalın

Ünlüler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Kenan Doğulu

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