Miray Akay'dan acı itiraf!

Kuruluş Osman'ın Alçiçek Hatun'u Miray Akay ailesi ile ilgili acı bir itirafta bulundu. Annesi Ukraynalı olan Miray Akay, ülkede devam eden savaşta kaybettiği akrabaları olduğunu söyledi.

Kuruluş Osman dizisinde Alçiçek Hatun karakterini oynayan genç oyuncu Miray Akay, özel hayatı ve ailesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Snob Magazin muhabirinin sorularını cevaplayan Miray Akay, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Yaz aylarında bir açıklama yapacağım" cevabını verdi.



"AİLEMİZDEN BİRKAÇ KİŞİYİ KAYBETTİK"



Babası Türk annesi Ukraynalı olan Miray Akay'ın ailesinin bir kısmı Ukrayna'da yaşıyor. Akay, "Bir kısmı orada bir kısmı burada yaşıyorlar. Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ailemizden birkaç kişiyi kaybettik" dedi.



Genç oyuncu Ukrayna'da bulunan aile üyelerinin ve akrabalarının onlara, hayatınızı yaşayın dediklerini de söyledi.