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Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım...

Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Merve Tektaş, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu ve Selçuk Tektaş'a olan özlemini bir kez daha dile getirdi.

Ekleme: 5.06.2023 - 01:00 Güncelleme: 5.06.2023 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajerliğini üstlenen Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 2009 yılında dünyaevine girdiği eşi ve kızları Ceylan ile Eyşan'ın babası Selçuk Tektaş'ı kaybeden Merve Tektaş, eşine olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her fırsatta dile getiriyor.

''SENİ ÇOK SEVİYORUM''

Merve Tektaş son olarak eşiyle 2009 yılına ait bir karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşı. Merve Tektaş'ın paylaşımına düştüğü ''15 yıl oldu ama iyi ki sen iyi ki. Seni çok seviyorum. Çok özledim çok'' şeklindeki not ise yürekleri dağladı.

3 Haziran 2009 yılında ait bu kareyi yayınlayan Merve Tektaş'ın paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım...

DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Eşinin vefatıyla yıkılan Merve Tektaş, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir diğer paylaşımında ise, 4 Haziran 2021'de çekilen ve ''Sevmek güzel bir şeydir'' notunun yer aldığı mutlu aile pozunu da yayınladı.

Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım...

SELÇUK TEKTAŞ'IN AİLESİNDEN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Öte yandan; Yaşasaydı 12 Mayıs'ta 43. yaşını kutlayacak olan Selçuk Tektaş’ı ailesi doğum gününde unutmadı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getiren Tektaş Ailesi, Selçuk Tektaş'ın yeni yaşını kutladı.

Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım...

"SENDEN SONRA HER ŞEY ÇOK ZOR"

Kardeşine olan özlemi gün geçtikçe artan Alişan, bir fotoğraf albümü paylaşıp altına şu notu düştü:

Zor bir gün... 12 Mayıs 1983… Doğduğun gün dün gibi aklımda... 7 yaşındaydım ve babaannemlere bırakmışlardı, annemle babam beni. Çok güzeldi her şey, ta ki 21 Temmuz’a kadar… Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek... Sana yazacağım ve hep söyleyeceğim tek şey var; Beni yaşadığım müddetçe gururlandırman, iyi bir kardeş, evlat, baba, amca, arkadaş, dost oldun. Senden sonra zor her şey çok zor. Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin. Seni çok seviyorum kardeşim, çok seviyorum. Allah’ım seni aldı ve şehit makamında en güzel yerde bizi kavuşacağımız güne kadar bekle olur mu?

Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım...

"ÖZLEMİNLE GEÇİRMEDİĞİM BİR SANİYEM YOK"

Selçuk Tektaş'ın vefatıyla zor günler geçiren annesi Suzan Tektaş ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Canım oğlum; bu sensiz geçen ikinci doğum günün. Hasretinle yanıp, özleminle geçirmediğim bir saniyem yok. Seni çok özledim paşam benim. Sensizliğe dayanamıyorum annem. Bizlere çok erken veda edişin gün geçtikçe yüreklerimizi daha da derinden dağlıyor. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, bu acıya yürek nasıl dayanır bilmiyorum, benim canım Selçuk'um. Merhametli, vefalı, duyarlı, saygılı, sevgi dolu, çok kıymetli oğlum. Sana doyamadım canımın parçası. Her gün ziyaretine gelmek dahi yetmiyor bana. Oğlum; seni çok özledim. Zamansız gidişin bizleri derinden yaraladı. Bu acının tarifi ve telafisi yok maalesef, biliyorum. Rabbimin takdiri. İsyan değil bu haşa, çaresizlik. Ansızın aramızdan ayrılışına hala inanamıyorum. Hangi anne evladının acısına dayanabilir ki. Çaresiz kaldığım tek durum ve bu acı beni gündem güne daha çok kahrediyor. Yarım eksildi. Diğer yarım, yanımda kalan canlarımın kokusunu içime çekerek hayata tutunmaya çalışıyorum ama nafile. Seni çok özledim gülen yüzlü, güzel kalpli oğlum. Rüyalarda buluşalım yavrum. Seni çok seviyorum annem."

Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım...

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Eşinin vefatıyla yıkılan Merve Tektaş aile fotoğraflarını paylaşıp altına şu notu düştü:

Çok özel bir gün 12 Mayıs çok... Öyle bir yürek doğmuş ki yaşamayan anlayamaz, tanımayan bilemez... Ama ben çok şanslıyım ki; o koca yürekli adam benim hayat arkadaşım, kocam, çocuklarımın babası olmuş. Kimse son fotoğraf olduğunu, son yemek olduğunu, son bakış olduğunu bilemeden yaşıyor. Eksik olmak ve tarifi mümkün olmayan boşluğu anlatmak çok zor… İyi ki doğmuşsun benim canım Selçuk'um... Keşkelerle beni bıraktın… Çok zor be Selçuk'um ama Mervoşun seni hiç bırakmayacak, seni çok seviyorum ve her zaman söylüyorum ve söyleyeceğim her şey için çok teşekkür ederim" mesajını yazdı.

Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım...

BUSE VAROL İLE MERVE TEKTAŞ BARIŞTI

Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol'un arasının açıldığı, Buse Varol ile Merve Tektaş'ın küstüğü iddia edilmişti. Buse Varol ile Merve Tektaş sosyal medyada birbirlerini silmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde ikili arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Eltiler birbirlerini sosyal medyada yeniden takibe aldılar.

Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım...
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