Melike Şahin'in nikâhından yeni kareler!

Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu isimli şarkılarıyla milyonlara ulaşan Melike Şahin, daha önce sevgilisi ile aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuştu. 6 yıldır birlikte olan çift muradına erdi.EVLENDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU'Diva Bebe' lakabı ile anılan 34 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz günlerde, sevgilisi Sedat Bey ile sessiz sedasız evlendi. Müjdeli haberi ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.GÖMLEK YERİNE KAZAK GİYDİSosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, altına ise 'Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil' notunu düştü. Ünlü isim sade bir gelinlik tercih ederken, damadın beyaz takım elbisesinin içine siyah boğazlı kazak giymesi de dikkat çekti.Nikâh karelerini yorum kapatan Melike Şahin'in nikahtan yaptığı ilk paylaşımına takipçilerinden binlerce beğendi geldi.''DOKUNMAYIN ÇOK FENAYIM''Günler önce evlenen Melike Şahin, 437 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yeni karelerini yayınladı. Nikâh gününe ait renkli fotoğrafların altına ise ''Dokunmayın çok fenayım'' notunu düştü. Ünlü şarkıcı, bir önceki paylaşımında olduğu gibi yeni paylaşımını da yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan, Melike Şahin ile sevgilisi Sedat Bey, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ilişkilerinin 5'inci yılını kutlamışlardı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu yayınlayan şarkıcı, paylaşımına ''Yüksek 5'' notunu düşmüştü.