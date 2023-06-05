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Melike Şahin'in nikâhından yeni kareler!

Şarkıcı Melike Şahin, uzun zamandır birliktelik yaşadığı ve aralarındaki yaş farkıyla gündem olan sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda evli çiftten Melike Şahin, nikâhtan yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 5.06.2023 - 00:54 Güncelleme: 5.06.2023 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu isimli şarkılarıyla milyonlara ulaşan Melike Şahin, daha önce sevgilisi ile aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuştu. 6 yıldır birlikte olan çift muradına erdi.

Melike Şahin'in nikâhından yeni kareler!

EVLENDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

'Diva Bebe' lakabı ile anılan 34 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz günlerde, sevgilisi Sedat Bey ile sessiz sedasız evlendi. Müjdeli haberi ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Melike Şahin'in nikâhından yeni kareler!

GÖMLEK YERİNE KAZAK GİYDİ

Sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, altına ise 'Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil' notunu düştü. Ünlü isim sade bir gelinlik tercih ederken, damadın beyaz takım elbisesinin içine siyah boğazlı kazak giymesi de dikkat çekti.

Melike Şahin'in nikâhından yeni kareler!

Nikâh karelerini yorum kapatan Melike Şahin'in nikahtan yaptığı ilk paylaşımına takipçilerinden binlerce beğendi geldi.

Melike Şahin'in nikâhından yeni kareler!

''DOKUNMAYIN ÇOK FENAYIM''

Günler önce evlenen Melike Şahin, 437 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yeni karelerini yayınladı. Nikâh gününe ait renkli fotoğrafların altına ise ''Dokunmayın çok fenayım'' notunu düştü. Ünlü şarkıcı, bir önceki paylaşımında olduğu gibi yeni paylaşımını da yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Melike Şahin'in nikâhından yeni kareler!

Öte yandan, Melike Şahin ile sevgilisi Sedat Bey, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ilişkilerinin 5'inci yılını kutlamışlardı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu yayınlayan şarkıcı, paylaşımına ''Yüksek 5'' notunu düşmüştü.

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