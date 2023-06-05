Kerem Bürsin'e hayranlarından sürpriz...

Yakında Kanal D'de başlayacak olan 'Kod adı Gün Işığım' dizisi ile ekranlara dönecek olan Kerem Bürsin’in hayranları, doğum gününü çok özel sürprizlerle kutladı.

'Kod adı Gün Işığım' ile ekrana dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin’in hayranları, oyuncunun doğum günü için büyük bir heyecan yaşıyor. Sosyal medyada on binlerce tebrik mesajı yayınlayan fanlar aktör için hazırladıkları sürprizlerde de şaşırtıyor.Meksikalı hayranları bugün 36'ncı yaşını kutlayan oyuncuya olan sevgilerini göstermek için Mexico City caddesindeki billboard’ları aydınlatması sosyal medyada gündem oldu.