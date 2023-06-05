Kaan Urgancıoğlu tatil moduna girdi
Kanal D'nin reyting rekoetmeni dizisi 'Yargı'da hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Yeniköy'de objektiflere takıldı.
Tatil şapkası ve rahat giyim tarzı ile dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu, bir marketten meyve aldı. Aracına binerken ayaküstü gazetecilerle sohbet eden oyuncu "Çok güzel ve özel bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki sezon da izleyicileri mutlu edebilmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.
Başarılı oyuncu, "Gördüğünüz gibi tatil moduna girdim. Yakın zamanda Burcu (Denizer) ile tatile çıkma gibi bir düşüncemiz var" dedikten sonra aracına binerek oradan ayrıldı.
Başarılı oyuncu, "Gördüğünüz gibi tatil moduna girdim. Yakın zamanda Burcu (Denizer) ile tatile çıkma gibi bir düşüncemiz var" dedikten sonra aracına binerek oradan ayrıldı.