Kaan Urgancıoğlu tatil moduna girdi

Tatil şapkası ve rahat giyim tarzı ile dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu, bir marketten meyve aldı. Aracına binerken ayaküstü gazetecilerle sohbet eden oyuncu "Çok güzel ve özel bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki sezon da izleyicileri mutlu edebilmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.Başarılı oyuncu, "Gördüğünüz gibi tatil moduna girdim. Yakın zamanda Burcu (Denizer) ile tatile çıkma gibi bir düşüncemiz var" dedikten sonra aracına binerek oradan ayrıldı.