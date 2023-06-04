Tarzıyla alay konusu oldu!

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz akşam düzenlenen Academy Day etkinliğine katıldı. Her zaman tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu bu sefer eleştiri oklarının hedefi oldu. Adanalı dizisindeki haline benzetilen Sarıkaya'ya yorum yağdı. Kimi kullanıcı Sarıkaya'yı sünnet annesine benzetirken kimi de görümceye benzetti. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan tarzı...

IEmmy's tarafından düzenlenen ve İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilen Academy Day'e katılan isimlerden biri de Serenay Sarıkaya oldu.Her zaman tarzıyla gündem olan Sarıkaya bu kez hiç beğenilmezken sosyal medyanın da diline düştü.Serenay Sarıkaya kullanıcılar tarafından yıllar önce canlandırdığı Adanalı dizisindeki Sofia karakterine benzetildi.Tarzı beğenilmeyen oyuncu gelinin kız kardeşinden tutun da sünnet çocuğu annesine kadar çeşitli benzetmelerin yapılmasına sebep oldu.İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan tarzı ve gelen yorumlar..."Altın kesesii dünürlere vermeyen görümce gibi olmuş!""Çocuğunu sünnet ettiren annelere dönmüş""Adanalı'daki rolüne benzettim, tatlı olmuş"