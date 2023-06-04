Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması!

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntüleri sonrası gözler Neslihan Atagül'e çevrilmiş, güzel oyuncu eşine ve evliliğine sahip çıkan açıklamalar yapmıştı. Yine de çiftle ilgili ayrılık iddialarını ardı arkası kesilmedi. Son olarak geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğulan güzel oyuncunun öfkeli bir şekilde alyansını yere fırlattığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Neslihan Atagül, evliliklerindeki son durum hakkında konuştu.Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması! "Bilsem ve hissetsem…"

Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntülerinin gündeme gelmesiyle manşetlerden düşmeyen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve evliliklerinde 'devam' kararı almıştı.



Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.



Ancak çiftle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. Son olarak geçtiğimiz gece kız arkadaşlarıyla görüntülenen Neslihan Atagül'ün gittikleri mekanda gözyaşlarına boğulduğu, bir ara parmağındaki yüzüğü yere fırlattığı iddia edildi.



EŞİ VE EVLİLİĞİ HAKKINDA KONUŞTU



Magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül, ünlü isimlerin akın ettiği davete tek başına katıldı.



Girişte basın mensuplarının ısrarlı sorularının ardından eşi ve evliliği hakkında konuştu.



'MUTLU VE NEŞELİYİZ'



Atagül, hakkında çıkan "aldatıldı" haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Gerçekten duyulacağımı bilsem ve hissetsem hepinizle uzun uzun muhabbet etmek isterim. Şöyle bir durum var. Ben ne söylersem söyleyeyim. Herkes kendine göre algılıyor ve yorumluyor. Ben zaten bunu söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Biz gayet memnunuz. Keyfimizde neşemizde yerinde"



TARİKATIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!



Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti son dönemde ihanet iddialarıyla magazin gündemini sallamayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun bir mekanda iki kadınla ortaya çıkan samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.



Neslihan Atagül'ün boşanması beklenirken eşi Kadir Doğulu'yu koruması ise herkesi şaşkına çevirmişti.



İkilinin bir tarikata üye oldukları da ortaya atılan iddialar arasındaydı. Konuyla ilgili bugün şoke eden detaylar ortaya çıkmıştı.



Beyaz TV'nin sevilen programı "Söylemezsem Olmaz"da konuşan Ebru Şancı, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bağlı olduğu tarikatı açıkladı. İşte Şancı'nın açıklamaları;



"Bu Prof. Dr. Ali Osmay Güre, Ankara Bilkent Üniversitesi'nde bile konuşma yapan; Amerika'da doktora yapmış bir kişi. Baba Eren dedikleri kişi bu. Konuşma yeteneği oldukça gelişmiş olduğu için bunları rahatça kandırmış."



"Bana ulaşan kızın anlattığına göre 15 günde bir yemekte buluşuyorlarmış. Güzel bir masa kuruluyormuş. Çilingir masası kurulup alkol içiliyormuş."



"Bu Baba Eren denilen kişi herkese sek içiriyormuş. 'Dem vurmak' dedikleri şey... Daha sonra şapka takıp üstlerine bir şeyler giyiyorlarmış. Saçma sapan şeyler... Daha sonra çok uzun konuşmalar yapılıyormuş. Murat Dalkılıç, Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ve Sezer Çakır katılan ünlülerden."



"Hatta birkaç kere Hande Erçel'i de götürmüş Murat Dalkılıç. Hande ailesinden tepki görmüş. Daha sonra da Murat'la ayrılmışlar."



"Baba Eren konuşmalarıyla bunları etkiliyor. Sek içkilerle bunlar yamuluyor. Daha da detaylara sahibim ama anlatmak istemiyorum. Baba Eren bunlara lakap takıyormuş. 'Şöhretli isimlerinizi kapıda bırakın' diyormuş. Kadir'e 'Derviş' lakabını takmış. Kediciklerin bir değişik versiyonu."



"Baba Eren saatlerce içiyormuş. Ünlülerden bağış talep ediyormuş. Ellerinde olabildiğince ünlü olsun istiyormuş."



"Ünlülere emir veriyormuş. Neslihan Atagül 'Sefirin Kızı' dizisinden Baba Eren'in talimatıyla ayrılmış... Tarikat denilen şeyin özeti bu."



Bircan Bali ise kendisine ulaşan bir kişinin Ebru Şancı'nın açıklamalarını doğruladığını ifade ederek yeni detayları anlatmıştı:



"Elime su bardağını alıp tarif edeyim. O dem dedikleri alkole hepsi sırayla tek tek dilini değdiriyormuş. Hepsi dil attıktan sonra sohbetler oluyormuş. Dem dedikleri şey bu. Öğrendiğime göre Murat Dalkılıç'ın lakabı Kerimcan'mış. Bizim Kerimcan'la ilgisi yok. Öyle Salihcan gibi hep can ile biten lakaplarmış."



Öte yandan programda verilen detaya göre Neslihan Atagül; ihanete gözleriyle şahit olsa dahi Kadir Doğulu'dan asla ayrılmayacağını ifade etmiş. Bircan Bali ise, "İşin içinde hipnoz falan var sanırım. Bana ulaşan kişiye 'Siz salak mısınız? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz?' diye sordum" şeklinde konuştu.

