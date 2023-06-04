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Hadise yaz sezonunu açtı

Bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel şarkıcı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 4.06.2023 - 00:58 Güncelleme: 4.06.2023 - 00:59 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise, her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Hadise, Mehmet Dinçerler ile boşanma sürecinde günlerce magazin programlarına konu olmuştu. Çalkantılı ilişki ve boşanma sürecinin ardından kendine zaman ayrımaya başlayan şarkıcı, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Bikinili poz geldi

Konserlerini de bir yandan sürdüren Hadise "yaza merhaba" dedi.

Son olarak sosyal medya hesabına bikinili fotoğraflarını atan Hadise beğeni yağmuruna tutuldu. Pozlarda vücudunun da yandığı belli olurken olay fotoğrafların altına sayısız yorum geldi. Dikkat çeken yorumlardan biri ise "güneş kremini sürebilir miyim" oldu.

İşte güzel şarkıcının bikinili pozu...

Hadise yaz sezonunu açtı
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