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Ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona erdi. Boşanma davasına el ele gelen çift, duruşma çıkışı yine el ele ayrıldı. Boşanma sonrası sessizliğini boşan Onan, ayrılık süreciyle ilgili ilk kez konuştu.

Ekleme: 4.06.2023 - 10:43 Güncelleme: 4.06.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Arzum Onan, 30 yıl sonra yeniden Marie Claire dergisine kapak oldu. 49 yaşındaki oyuncu, 27 yıllık evlilikleri 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede sona eren Mehmet Aslantuğ ile boşanma süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"SEVGİMİZ ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Birbirlerine olan sevgilerini muhafaza ederek ayrıldıklarını belirten Onan şu sözleri söyledi:

"Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok."

"Oğlumuz Can'ı ve birlikte geçen yaklaşık 30 yılımızı düşünerek kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek bir hikâyeyi geride bırakmaya karar verdik. Bu durum, birbirimize verdiğimiz değeri ve sevgimizi asla değiştirmeyecek."

"BELİRSİZLİK HERKESİ KORKUTUR"

"Yalnız kalmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna Onan, "Belirsizlik herkesi korkutur ama yalnız kalmakla ilgili bir korku yaşamıyorum. Kendimize nefes alacağımız alanlar yaratınca, sıkıntılar tamamen dışarıda kalmasa da nispeten tolere edilebilir hale geliyor. Bu anlamda sanat en iyi kurtarıcı. Hayatımda heykel olduğu için bir kez daha şükrediyorum" yanıtını verdi.

Ünlü isim, Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararını 22 yaşındaki oğulları Can'ın metanet ve olgunlukla karşıladığını söyledi.

"AYNADA GÖRDÜĞÜM KADINDAN MEMNUNUM"

Güzellikle ilgili sorular üzerine Arzum Onan, "Aynaya baktığımda gördüğüm kadından memnunum. Güzellik kavramı hayata bakış, yaşantı, ilişkiler ve verdiğimiz kararlardan bağımsız bir algı değil" dedi.
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