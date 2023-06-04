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Aşkları devam ediyor

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, AY Yapım tarafından düzenlenen davete el ele geldi. İkilinin uyumu gözlerden kaçmazken, Pınar Deniz'in tarzı ise olay oldu.

Ekleme: 4.06.2023 - 00:55 Güncelleme: 4.06.2023 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteri ile parlayan Pınar Deniz, aşkı Kaan Yıldırım'da buldu.

Hadise ile aşk yaşadıktan sonra gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım ise Pınar'a olan aşkını sık sık dile getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde kısa bir tatile çıkan ikili, AY Yapım tarafından düzenlenen davette boy gösterdi.

El ele kamera karşısına çıktılar

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, el ele poz verdi. Pınar Deniz'in leoparlı elbisesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Güzelliğiyle ilgi çeken Pınar Deniz'e yorum yağarken, aşklarıyla ilgili ise evlilik soruları gündem oldu.

Aşkları devam ediyor

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