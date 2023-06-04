Bir süredir Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Annesine olan benzerliği ile dikkatleri çeken Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medyada gündem oldu. 24 yaşındaki ünlü isim annesini görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medya kullanıcıları "Güzelliğini annesinden almış" yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından kalbini 24 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.Acun Ilıcalı ile nişanlandığı iddiasıyla gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya ile annesi İlknur Altunkaya'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları "Kızından daha genç", "Gerçekten annesi mi? ", "Kızı da annesi de güzel", "Abla - kardeş gibiler" yorumlarında bulundu.İşte, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi...