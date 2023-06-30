Yaşar Alptekin evlendi

Bir dönemin yıldız oyuncusu 61 yaşındaki Yaşar Alptekin, uzun zaman önce ekranlara veda etti.Manevi huzuru arayan ve mütevazi bir hayat sürmeye başlayan eski model, mutluluğu görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca’da buldu.Bir sene boyunca müstakbel eşini testten geçirdiğini söyleyen Alptekin, sevgilisini “Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…” olarak anlattı.“Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor ve eve bir kadın lazım” diyen Alptekin, bugün Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu.Sade bir tören ile hayatını birleştiren çiftin fotoğrafları, sosyal medyayı salladı.Birçok kullanıcı, nikahtan karelere “Tebrikler” yorumunu yaptı.Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyayla ile iki kez evlenmiş ve eşini kanser yüzünden kaybetmişti.