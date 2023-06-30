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Yaşar Alptekin evlendi

Eski model ve oyuncu Yaşar Alptekin, görücü usulüyle tanıştığı Nadire Tunca ile hayatını birleştirdi.

Ekleme: 30.06.2023 - 15:56 Güncelleme: 30.06.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin yıldız oyuncusu 61 yaşındaki Yaşar Alptekin, uzun zaman önce ekranlara veda etti.

Manevi huzuru arayan ve mütevazi bir hayat sürmeye başlayan eski model, mutluluğu görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca’da buldu.

Eşini testten geçirdi
Bir sene boyunca müstakbel eşini testten geçirdiğini söyleyen Alptekin, sevgilisini “Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…” olarak anlattı.

"Eve bir kadın lazım"
“Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor ve eve bir kadın lazım” diyen Alptekin, bugün Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu.

Sade bir tören ile hayatını birleştiren çiftin fotoğrafları, sosyal medyayı salladı.

Yaşar Alptekin evlendi

Gören tebrik etti
Birçok kullanıcı, nikahtan karelere “Tebrikler” yorumunu yaptı.

Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyayla ile iki kez evlenmiş ve eşini kanser yüzünden kaybetmişti.
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