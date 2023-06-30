Özcan Deniz'den müzik ziyafeti...

Yalıkavak'taki programına hareketli şarkılarıyla başlayan Özcan Deniz, "Bu akşam kadınların topuklu ayakkabı giydiğine pişman, erkekleri ise kasılmaktan kurtaran bir Özcan Deniz gecesi olacak" dedi.Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, sevenlerinin alkışlarıyla birlikte dinleyenlerinin de Kurban Bayramı'nı kutlayarak sahne performansını noktaladı.