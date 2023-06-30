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Kurban ibadetini hedef aldı

Oyuncu ve yazar Başak Sayan, Kurban Bayramı'nda ibadet için kesilen hayvanlarla ilgili yaptığı yorumla tepkileri üzerine çekti.

Ekleme: 30.06.2023 - 10:37 Güncelleme: 30.06.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Her yıl Kurban Bayramı döneminde televizyon ekranlarında ve sosyal medyada nefret dolu söylemler sarf ediliyor.

Şarkıcılar, oyuncular sık sık kurban ibadetini hedef alıyor.

Bu yıl da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte benzer tartışmalar yeniden başladı.

Kurban ibadetine karşı çıkan isim bu kez oyuncu ve yazar Başak Sayan oldu.

Kurban paylaşımı tartışma yarattı
Yaprak Dökümü'ndeki Ceyda karakteriyle adını duyuran ve dizinin final yapmasının ardından ünlü projelerde yer almayan Sayan, kitap yazmaya başladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sayan, bayramda tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

"Kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın"
Sayan, şu ifadeleri kullandı:

Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın.

Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların yaşadığı ülke… Bazen ne işim var burada diyorum… İlk emri Oku olan dininin şartlarında hayvan katli olduğunu sanıyor. Dahası bunun emir olduğunu zannediyor.
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