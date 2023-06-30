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Kaan Cüreklibatır'dan duygusal paylaşım!

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde evinde kalbinin durması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Unutulmaz oyuncunun oğlu Kaan Cüreklibatır, babasının birinci ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 30.06.2023 - 01:30 Güncelleme: 30.06.2023 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
Türk Sineması'nda unutulmaz yapımlarda rol alan, 'Malkoçoğlu' ve 'Kara Murat' filmleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın, geçtiğimiz haziran ayında 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçının oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, babasını ölüm yıl dönümünde andı.

"ARTIK BAŞKA BİRİYDİM"

Cüreklibatır, babasının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında çekilen fotoğrafını duygu yüklü bir notla paylaştı.

Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içersindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken 'Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin' dediğini hatırladım. İçim genişlemiş, yüreğim ferahlamıştı. Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü nereye baksam sen vardın. Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin. Sevgi, saygı ve özlemle.

"UZUN DEĞİL SEVDİKLERİNLE YAŞAMAK"

Yeşilçam anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Cüneyt Arkın, Instagram'da son gönderisini 19 Haziran 2022'de Babalar Günü'nde yapmıştı.

84'üncü yaş gününü ailesiyle birlikte kutlayan sanatçı, "Babalar gününüz kutlu olsun" mesajını yazmıştı.

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