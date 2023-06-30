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Beyaz Gazete
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Bodrum'da Fedon rüzgarı...

Bodrum denince akla gelen ilk isimlerden olan Fedon, dün Tilkicik koyunda bir restoranda sahne aldı. Sanatçı ile tatilciler, bayramın ilk günü doyasıya eğlendiler.

Ekleme: 30.06.2023 - 01:28 Güncelleme: 30.06.2023 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bodrum Yalıkavak Aias'ta sahne alan Fedon, söylediği şarkılarla adeta Yunan rüzgarı estirdi.

"KİMSE SENDEN DAHA İYİ TABAK KIRAMAZ"

Kendisini dinlemeye gelen yakın dostu ve usta oyuncu Nilgün Belgün'le tabak kıran Fedon, Belgün'e "Kimse senden daha iyi tabak kıramaz" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Nilgün Belgün sirtaki danslarıyla da gecenin en renkli isimleri arasında yer aldı.

Geç saatlere kadar devam eden programda unutulmaz bir akşam geçiren konuklar, muhteşem bir bayram gecesi yaşadı.

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