Ayçin Tuyun peruksuz fotoğrafını paylaştı

'Beyaz Gelincik', 'Kollama', 'Ömre Bedel', 'Kız Annesi' ve 'Bir Yusuf Masalı' gibi projelerde kamera karşısına geçen Ayçin Tuyun, bir süredir meme kanseri tedavisi görüyor.Kemoterapi tedavisinin ardından saçlarını kazıtan ve peruk kullanmaya başlayan 36 yaşındaki oyuncu, ilk kez peruksuz bir fotoğrafını paylaştı."KANSERE İNAT GÜLÜMSE"Üç aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını belirten Ayçin Tuyun, Instagram hesabından "Kansere inat gülümse" notuyla peruksuz bir fotoğrafını yayınladı."HER ŞEYE RAĞMEN DİMDİK AYAKTAYIM"Son durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, "Kanserle mücadelem devam ediyor. Hep yeniyorum diyorum, inanıyorum. Her şeye rağmen dimdik ayakta ve hayattayım" ifadelerini kullandı.