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Ajda Pekkan, Bodrum’da sahne aldı

Bayramın ilk günü Bodrum’u sallayan Ajda Pekkan, sevenlerini coşturdu, hem gönüllere hem de gözlere hitap etti.

Ekleme: 30.06.2023 - 13:37 Güncelleme: 30.06.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
9 günlük Kurban Bayramı tatili için rotasını turizm cennetlerine çevirenler, hem doyasıya dinlendi hem de eğlendi.

Pop müziğin süper starı Ajda Pekkan da, bayramın ilk günü Bodrum’daydı.

İzleyenler mest oldu
Ünlü sanatçı, enerjisi ile kendini izlemeye gelenleri mest etti.

Bayrama damga vuran Pekkan’ı birçok tanınmış sima da dinlemeye gitti.

Birçok isim dinlemeye gitti
Sevil Aliyeva, Rıfat Yüzüak, Oya Germen, İsmail Polat, Mehmet Kutman, Wilma Elles, Burak Kut, Dr. Cansen Yeni Kut, Ursula Karven, Helen Mirren’in menajeri Sandy Campbell, Nicole Weber ve stylist Sue Giers gibi isimler, sahneye yakın yerde yerini aldı, coştukça coştu.

Transparan kostümü çok beğenildi
77 yaşındaki sanatçı, modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm tercih etti.

Transparan ve yırtmaç detayı bulunan sahne kostümü ile dikkat çeken sanatçı, konserinden özel görüntüleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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